رسميا - الأهلي يستعيد مهاجمه من التشيك

أعلن النادي الأهلي استعادة مهاجم الشباب أحمد حمدي عبد القادر بعد احترافه في سبارتا براج التشيكي.

ورحل عبد القادر عن الأهلي عام 2018 بعد هروبه من الفريق لأنه لاعب هاو وانضم إلى سبارتا براج لمدة 4 سنوات.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام الاتفاق بين النادي واللاعب. (من هنا)

وكشف الأهلي عن التعاقد مع اللاعب بعد متابعة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية والإشادة بما قدمه مع فريقه التشيكي.

وأوضح الأهلي أن رغبة عبد القادر حسمت عودته إلى الأهلي إض فضل العودة إلى النادي عن عروض أخرى تلقاها الفترة الماضية.

وحضر أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي بالإضافة إلى وكيل أعمال أحمد عبد القادر عملية التوقيع.

ويُعد أحمد عبد القادر أحد أبناء الناشئين في الأهلي، ولعب عدة مواسم في القطاع، وظهر فيها بشكل جيد، قبل أن يخوض تجربة احتراف أوروبية مع نادي سبارتا التشيكي، ويعود بعدها إلى الأهلي.