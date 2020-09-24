كورييري ديللو سبورت: أليجري مرشح لتدريب روما

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

يزداد الضغط على البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لـ روما الإيطالي، في ظل الإيطالي ماسيميليانو أليجري المتاح لتدريب الذئاب.

وحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن أليجري يريد العودة للتدريب وجعل نفسه متاحا لمناقشة مشروع روما الجديد مع مالكه الأمريكي الجديد.

وبعد رحيل أليجري عن تدريب يوفنتوس حصل على راحة الموسم الماضي ويأمل العودة للتدريب من جديد، إذ ارتبط بتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة لميلان أو يوفنتوس أو قيادة إنتر خلفا لأنطونيو كونتي مؤخرا.

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الصحيفة الإيطالية أضافت أن المشروع مهم للغاية للمدرب صاحب الـ 53 عاما، إذ يسعى لإعادة النادي للانتصارات.

وبدأ روما الموسم بالتعادل السلبي مع هيلاس فيرونا لكن خطأ إداري كلف النادي خسارة المباراة 3-0. (طالع التفاصيل)

أليجري سبق له تدريب ميلان وحصد مع الفريق لقبي الدوري والسوبر الإيطالي خلال 3 مواسم ونصف، ومن ثم حافظ على الثنائية المحلية مع يوفنتوس لثلاث مواسم متتالية وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ويدرب فونسيكا روما منذ الموسم الماضي إذ قاد الفريق في أول تجربة له مع الذئاب بالتأهل للدوري الأوروبي واحتلال المركز الخامس في الدوري الإيطالي.

ماسيميليانو أليجري روما الدوري الإيطالي
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