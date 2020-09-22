خصم 3 نقاط من روما بسبب خطأ إداري

تسبب خطأ إداري في خصم ثلاث نقاط من روما رغم تعادله في افتتاحية الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا سلبيا بدون أهداف.

وكان روما أشرك لاعبه أمادو دياوارا وهو مدرج في قائمة تحت 22 عاما التي كان متواجدا فيها في الموسم الماضي.

لكن لاعب روما بلغ عامه الـ23 في شهر يوليو الماضي ولم يتم تسجيله في قائمة اللاعبين الكبار، حتى بعد إبلاغ رابطة الدوري الإيطالي لفريق العاصمة بالخطأ.

لذا تم معاقبة روما بالهزيمة اعتباريا من هيلاس فيرونا بثلاثية دون رد.

وتجادل الجيالوروسي مع رابطة الدوري الإيطالي لأن الخطأ لم يؤثر على سير المباراة.

خاصة أن الفريق لديه 4 أماكن شاغرة في قائمة الفريق الأول للموسم الجاري وبإمكان دياورا شغل أحداها.