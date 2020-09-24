مساعد كلوب: مواجهة فريق درجة ثالثة في الكأس؟ نتعامل معها كأنها مباراة نهائية

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

أوضح بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه يتعامل مع مباراة كأس رابطة المحترفين ضد لينكولن سيتي الذي يلعب دوري القسم الثالث مثل المباريات النهائية.

سيخوض ليفربول مواجهة لينكولن سيتي في كأس الرابطة مساء الخميس خارج ملعبه.

وقال لايندرز لموقع ناديه: "أحد أهم ما يميزنا خلال آخر عامين هو أننا نتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة نهائية".

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وأضاف "هذه هي العقلية المسيطرة على فريقنا، الطريقة التي نستعد بها لمواجهة لينكولن هي نفس الطريقة التي استعدينا بها لمواجهة تشيلسي".

وتابع "نعلم أنهم قدموا مسيرة رائعة حتى الآن. يمتازون بامتلاك لاعبين أصحاب سرعة على الأجناب، ويجيدون شن الهجمات المرتدة السريعة".

وأكمل الهولندي "هم يلعبون كرة قدم جيدة، ويمتازون بالمرونة. علينا أن نكون مستعدين لمواجه فرق ناجح في السنوات الأخيرة ومعه مدرب متمرس".

وشدد "نريد إظهار تعطشنا ورغبتنا في الفوز والظهور بشكل يمثل نادينا، اللاعبون الذين سيشاركون هم جزء من فريقنا. نريد اللعب بأسلوب هجومي، وهذا ما سنفعله".

وأوضح لايندرز أن الجهاز الفني لليفربول لم يستقر بعد على التشكيل الأساسي لمواجهة لينكولن.

ومن المتوقع أن يشارك الوافدون الجدد، كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا في لقاء لينكولن.

مباراة الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين تأتي قبل استضافة أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.

ليفربول لينكولن سيتي
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