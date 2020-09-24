تيليجراف: سان جيرمان يستعد للانسحاب من مفاوضات ضم ديلي ألي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

توتنام - ديلي آلي

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان أصبح على بعد خطوة من الانسحاب من مفاوضات ضم ديلي ألي لاعب وسط توتنام خلال السوق الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم، حسبما كشفت صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن البنود المادية هي ما يعيق تقدم الصفقة حتى الآن على الرغم من أنه تم تشجيع باريس سان جيرمان للدخول في مفاوضات مع الدولي الإنجليزي صاحب الـ24 عاما.

وبعد المفاوضات الأولية، شعر باريس سان جيرمان بالثقة من قدرته على الاتفاق مع ديلي ألي، لكن التفاؤل تم إحباطه في آخر 48 ساعة، بسبب المطالب المادية وتغيير طريقة التفاوض.

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باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات ديلي ألي على سبيل الإعارة واعتقد أن بإمكانه ضم اللاعب خاصة وأن الدولي الإنجليزي حريص على تلك الخطوة، لكن تفاصيل الاتفاق هي ما يعيق اكتمال المفاوضات حتى الآن والنادي الفرنسي يستعد للانسحاب من المفاوضات.

كما أبدى نادي إنتر ميلان اهتمامه كذلك بالحصول على خدمات ألي، الذي يبدو أنه خرج من حسابات مدربه جوزيه مورينيو للموسم الجديد.

ديلي ألي كان معروضا على ريال مدريد من قبل توتنام ضمن صفقة الحصول على سيرخيو ريجولين وجاريث بيل لاعبا الفريق الملكي، لكن سبيرز حصلوا على الثنائي في النهاية مقابل 30 مليون يورو.

صاحب الـ24 عاما خرج مستبلا بين شوطي مباراة توتنام وإيفرتون في افتتاح الدوري الإنجليزي.

ولم يتواجد ألي مع توتنام في بلغاريا مع الفريق لمواجهة لوكوموتيف بلوفديف في الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، قبل أن يٌستبعد أيضا من قائمة الفريق أمام ساوثامبتون في الدوري.

مورينيو صرح عن استبعاده قائلا "ليس لأسباب بدنية". (طالع التفاصيل)

أي انضم إلى توتنام قادما من إم كي دونز في فبراير 2015 بمبلغ 6.63 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

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