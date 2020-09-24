مساعد كلوب: جوتا في مستوى صلاح وماني وفيرمينو

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 10:51

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

يرى بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ديوجو جوتا مهاجم الفريق الجديد لا يقل مستواه عن الثلاثي المتألق، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وانضم تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا للريدز نهاية الأسبوع الماضي، من بايرن ميونيخ وولفرهامبتون واندرز على الترتيب.

وقال لايندرز لموقع ناديه: "جوتا في مستوى مماثل لصلاح وماني وفيرمينو، أمامه مستقبل مبهر ونريد أن نسير به على الطريق الذي يحقق له الاستفادة".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 24 سبتمبر.. الإسماعيلي يواجه بيراميدز وبايرن ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي شكوك حول لحاق قائد ليفربول بمواجهة أرسنال رسميا - فرانك دي بور يتولى مهمة منتخب هولندا رسميا - لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد

وأضاف عن الدولي البرتغالي "هو صفقة رائعة، وكنا نريدها بشدة وبالفعل حصلنا عليها".

وظهر تياجو كبديل في الشوط الأول من الفوز على تشيلسي بهدفين دون رد في ستامفورد بريدج، لكن جوتا لم يشارك لعدم تسجيله في قائمة الفريق وقتها.

وتابع "الفريق الجيد يحتاج إلى لاعبين جيدين وليفربول يستحق كل من هو جيد. سيسهم تياجو في تطور الفريق، وهذا ما نحتاجه لأن الفرق من حولنا أصبحت أقوى ويحاولون إيقافنا".

وأتم المدرب الهولندي "بشكل عام من المهم أن يظل الفريق غير متوقع وأن يكون كل لاعب قادرا على التسجيل واللعب بشكل سريع بقدر الإمكان، هذا ما يجب أن نجيده".

ويستعد ليفربول لملاقاة لينكولن سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين يوم الخميس قبل استضافة أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.

ومن المرجح أن يشارك تياجو وجوتا في لقاء لينكولن بشكل أساسي.

ديوجو جوتا ليفربول محمد صلاح ساديو ماني روبرتو فيرمينو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كورييري ديلو سبورت: لاتسيو يتحرك لضم دراكسلر 3 دقيقة | ميركاتو
مساعد كلوب: مواجهة فريق درجة ثالثة في الكأس؟ نتعامل معها كأنها مباراة نهائية 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف: سان جيرمان يستعد للانسحاب من مفاوضات ضم ديلي ألي 19 دقيقة | أوروبا
رسميا – سبيزيا يواصل التسوق ويدعم صفوفه من ميلانو 28 دقيقة | أوروبا
فليك للاعبيه: 99% من مجهودكم لا يكفي لإسقاط إشبيلية والتتويج بالسوبر 42 دقيقة | أوروبا
رومانو: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يقترب من ضم بواتينج 49 دقيقة | أوروبا
رسميا - الصفقة الثامنة.. ميندي يحرس عرين تشيلسي ساعة | الدوري المصري
إيقاف دي ماريا 4 مباريات بسبب معركة كلاسيكو فرنسا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك