مساعد كلوب: جوتا في مستوى صلاح وماني وفيرمينو

يرى بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ديوجو جوتا مهاجم الفريق الجديد لا يقل مستواه عن الثلاثي المتألق، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وانضم تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا للريدز نهاية الأسبوع الماضي، من بايرن ميونيخ وولفرهامبتون واندرز على الترتيب.

وقال لايندرز لموقع ناديه: "جوتا في مستوى مماثل لصلاح وماني وفيرمينو، أمامه مستقبل مبهر ونريد أن نسير به على الطريق الذي يحقق له الاستفادة".

وأضاف عن الدولي البرتغالي "هو صفقة رائعة، وكنا نريدها بشدة وبالفعل حصلنا عليها".

وظهر تياجو كبديل في الشوط الأول من الفوز على تشيلسي بهدفين دون رد في ستامفورد بريدج، لكن جوتا لم يشارك لعدم تسجيله في قائمة الفريق وقتها.

وتابع "الفريق الجيد يحتاج إلى لاعبين جيدين وليفربول يستحق كل من هو جيد. سيسهم تياجو في تطور الفريق، وهذا ما نحتاجه لأن الفرق من حولنا أصبحت أقوى ويحاولون إيقافنا".

وأتم المدرب الهولندي "بشكل عام من المهم أن يظل الفريق غير متوقع وأن يكون كل لاعب قادرا على التسجيل واللعب بشكل سريع بقدر الإمكان، هذا ما يجب أن نجيده".

ويستعد ليفربول لملاقاة لينكولن سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين يوم الخميس قبل استضافة أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.

ومن المرجح أن يشارك تياجو وجوتا في لقاء لينكولن بشكل أساسي.