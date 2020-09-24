شكوك حول لحاق قائد ليفربول بمواجهة أرسنال

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 10:22

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - آنخل مارتين كوريا - ليفبول - أتليتكو مدري

تحوم الشكوك حول لحاق جوردن هندرسون قائد ليفربول بمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ويستضيف ليفربول منافسه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ليل الإثنين.

وقال بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: "هندرسون يعاني من إصابة ستبعده عن لقاء لينكولن سيتي يوم الخميس".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "نتمنى أن يعود هندرسون الأسبوع المقبل، قد يعود في مباراة أرسنال، نأمل ذلك".

وواصل المدرب الهولندي "سيتدرب جو جوميز مع الفريق يوم الجمعة، وهذه أخبار جيدة".

وتابع "أما إصابة جويل ماتيب ستبعده لوقت أطول، ربما يعود خلال فترة التوقف الدولي".

وتبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 8 أكتوبر المقبل.

جوردن هندرسون ليفربول أرسنال جو جوميز جويل ماتيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مساعد كلوب: جوتا في مستوى صلاح وماني وفيرمينو 47 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
باتشيكو الدفاعي الذي رشحه جوزيه لـ الزمالك وقال لمورينيو "أنت مختل عقليا" 12 دقيقة | تقرير في الجول
السوبر الأوروبي.. بايرن ميونيخ وإشبيلية من أجل اللقب الثاني 12 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 24 سبتمبر.. الإسماعيلي يواجه بيراميدز وبايرن ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي 25 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول لحاق قائد ليفربول بمواجهة أرسنال 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - موقف الأهلي وفايلر وجهازه المعاون قبل اجتماع الحسم 8 ساعة | مصر
مدرب الزمالك - ماذا فعل باتشيكو منذ قيادة الأبيض.. وهل هو الحل الأمثل لخلافة كارتيرون؟ 9 ساعة | تقرير في الجول
محمد صلاح: الفريق الحالي أفضل من الأسماء التي قادها باتشيكو سابقا.. وأتشرف بالعمل معه مجددا 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك