شكوك حول لحاق قائد ليفربول بمواجهة أرسنال

تحوم الشكوك حول لحاق جوردن هندرسون قائد ليفربول بمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ويستضيف ليفربول منافسه أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ليل الإثنين.

وقال بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: "هندرسون يعاني من إصابة ستبعده عن لقاء لينكولن سيتي يوم الخميس".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "نتمنى أن يعود هندرسون الأسبوع المقبل، قد يعود في مباراة أرسنال، نأمل ذلك".

وواصل المدرب الهولندي "سيتدرب جو جوميز مع الفريق يوم الجمعة، وهذه أخبار جيدة".

وتابع "أما إصابة جويل ماتيب ستبعده لوقت أطول، ربما يعود خلال فترة التوقف الدولي".

وتبدأ فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 8 أكتوبر المقبل.