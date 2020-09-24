خبر في الجول - موقف الأهلي وفايلر وجهازه المعاون قبل اجتماع الحسم

تجتمع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بـ ريني فايلر المدير الفني للفريق اليوم الخميس من أجل حسم موقفه بشأن الاستمرار أو الرحيل.

ويملك فايلر بندا في تعاقده يسمح له بالرحيل خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، وذلك قبل أن يتم تأجيل بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com كواليس الموقف الحالي قبل اجتماع الحسم وهو كالآتي:

موقف فايلر:

علم FilGoal.com أن فايلر قد أبلغ إدارة الأهلي أنه يرغب في الاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري في كل الأحوال.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي الحصول على إجازة لمدة 3 أو 4 أيام على الأكثر عقب مباراة الترسانة من أجل الاطمئنان على أسرته ومحاولة إقناعهم.

ويسعى فايلر لإقناع أسرته بالقدوم معه إلى مصر في ظل ظروف جائحة كورونا حتى نهاية عقده مع الأهلي.

وفي حال لم يتوصل فايلر لاتفاق مع أسرته فسيعود إلى الأهلي ولكن ليستمر حتى نهاية الموسم الجاري فقط وهذا ما أبلغ به النادي بالفعل.

ويسعى فايلر للاستمرار مع الفريق حتى نهاية مشوار هذا الموسم ومحاولة حصد الثلاثية وإضافة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لرصيده.

وعلم FilGoal.com أن عائلة فايلر وتحديدا نجله يمثلان نقطة ضعفه وهم من سيشكلون قراره النهائي.

موقف الأهلي:

يجتمع مسؤولوا الأهلي مع فايلر من أجل إقناعه بالسفر خلال الأسبوع الحالي والقدوم ليلة مباراة الترسانة على أقصى تقدير أي قبل بداية شهر أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أن ممثلي الأهلي أبلغوا فايلر تخوفهم من سفره خلال الفترة من 1 أكتوبر كما يرغب وأن أسرته قد تضطره لاستخدام البند والرحيل في الوقت الحالي.

وأبلغ الأهلي فايلر بثقتهم في صدقه حول نيته في الاستمرار لنهاية الموسم لكنهم يخشون ضغط أسرته عليه ليتراجع مجددا كما قرر أن يتراجع عن الاستمرار لنهاية الموسم وهو ما قد يضع الفريق في ورطة.

وطالب الأهلي بإلغاء ذلك البند من العقد بينهما قبل سفر المدير الفني إلى سويسرا وعقب الاتفاق مع أسرته لضمان استمراره خلال تلك الفترة حتى نهاية الموسم بشكل نهائي.

وشدد الأهلي على أن ذلك سيكون في مصلحة الفريق من أجل التركيز بشكل كامل وقطع الطريق عن الشائعات التي تشتت الفريق قبل المرحلة الصعبة المقبلة.

ورغم ذلك فإدارة الأهلي بدأت في تجهيز الخطة البديلة في حال أبلغهم فايلر برغبته في الرحيل.

وتلقى الأهلي العديد من السير الذاتية خلال الفترة الحالية لمدربين أجانب بالفعل فور خروج أنباء عن احتمالية رحيل فايلر.

موقف الجهاز المعاون

علم FilGoal.com أن فايلر لم يبلغ أحدا من الطاقم المعاون حتى الآن بموقفه النهائي سواء الرحيل أو الاستمرار لفترة أو استكمال عقده بشكل كامل.

ولم يتحدث أحدا من الجهاز المعاون مع الأهلي حتى الآن بخصوص الأمر في انتظار ما سيسفر عن اجتماع الحسم.

ويتكون الجهاز المعاون لفايلر من توماس بينجيللي مدرب الأحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى، ديفيد سيزا مدرب عام.

والأقرب للمدرب العام ديفيد سيزا هو اتخاذ نفس قرار ريني فايلر سواء بالاستمرار أو الرحيل.

أما الثنائي بينجيللي وميشيل ياناكون فلا يمانعان في الاستمرار مع الجهاز الجديد حال توصل الأهلي لاتفاق معهم، والأمر نفسه للمغربي شعيب صيكوك محلل أداء الفريق.