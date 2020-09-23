خبر في الجول – اجتماع بين الخطيب وفايلر لحسم مصيره.. و3 خيارات أمام الأهلي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 19:26

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المدير الفني للفريق ريني فايلر في غضون 24 ساعة عقب الانتهاء من مواجهة نادي مصر لحسم مصير المدرب السويسري حسبما علم FilGoal.com.

يأتي ذلك في ظل رغبة الخطيب معرفة قرار فايلر وجهازه المعاون بشكل عاجل بتحديد مصيرهم من الاستمرار مع الفريق أو الاعتذار عن عدم إكمال مهمتهم، في ظل تلميح المدير الفني بوجود مشاكل تمنعه من الاستمرار.

وحتى الآن غير معروف هل حال اعتذار فايلر عن عدم إكمال تعاقده المستمر لنهاية الموسم المقبل فهل سيُبقي الأهلي عليه حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا، أم أن مجلس الإدارة لا ينوي الاعتماد على مدربه في ظل فقدانه التركيز مع الفريق وتفكيره في المرحلة التي تلي رحيله عن مصر.

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3 خيارات أمام الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أمامه حاليا ثلاثة حلول كالتالي:

** بقاء فايلر حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا وهو الخيار الأول.

** تعيين جهاز فني مصري مؤقت بقيادة محمد يوسف المتوج بلقب دوري الأبطال عام 2013 ويعاونه كل من عادل مصطفى وطارق سليمان وهو الخيار الثاني.

** استقدام جهاز فني جديد بالكامل يختاره الخطيب ولجنة التخطيط بالأهلي كحل ثالث.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق طلب فايلر من الأهلي الحصول على إجازة عقب مواجهة الترسانة لها يوم 30 سبتمبر في دور الـ16 لكأس مصر، ليعود إلى سويسرا لمدة 3 أو 4 أيام.

طلب فايلر، تزامن مع ما ينقله لإدارة الأهلي من تلميحات مستمرة بعدم الراحة وحاجته لمراجعة قرار استمراره مرة أخرى مع أسرته، في ظل قلقه من التفشي العالمي لفيروس كورونا.

تلك التلميحات، حسبما علم FilGoal.com، كانت سببا في ضيق شديد لدى إدارة الأهلي التي ترى أنها توفر كل ما في الإمكان للمدرب السويسري.

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