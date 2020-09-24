محمد صلاح: الفريق الحالي أفضل من الأسماء التي قادها باتشيكو سابقا.. وأتشرف بالعمل معه مجددا

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

باتشيكو

تحدث محمد صلاح مدرب الزمالك السابق عن جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق وإمكانية العمل معه من جديد.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي تعيين البرتغالي مديرا فنيا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. (طالع التفاصيل)

وعمل صلاح مع البرتغالي مدربا مساعدا إبان توليه مهمة الفارس الأبيض التدريبية في 2014.

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وقال صلاح: "باتشيكو من أبرز المرشحين لتدريب الزمالك فنيا وإن لم يكن أفضلهم".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2 "هو هرب من الزمالك في ولايته الأولى عام 2014 عقب مباراة إنبي رغم عدم وجود أي مشاكل".

وتابع "هو لا يترك شيئا للصدفة، كان يتمرن مع اللاعبين حينها ولا أعرف إذا كان عمره يسمح حاليا بتكرار الأمر أم لا".

وعن إمكانية العمل معه واصل "أتشرف بالعمل معه بكل تأكيد".

وأوضح "البرتغالي يفضل اللعب بخطة 4-2-3-1، والفريق الحالي أفضل من الأسماء التي قادها في ولايته الأولى، الآن هناك استقرار وهناك ناشئون جيدون".

وأتم "باتشيكو تركني في أول مباراتين أدير المباراة من أجل أن يتعرف أكثر على الفريق".

خاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة قبل الرحيل للشباب السعودي.

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