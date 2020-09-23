رسميا - "يحب العودة لأنديته".. الزمالك يتعاقد مع باتشيكو

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 23:52

كتب : رامي جمال

جايمي باتشيكو - الزمالك

"ومن لا يحب تدريب الزمالك؟ نحن نتكلم عن ناد عملاق، وليس في مصر فقط. دائما ما كنت أقول أنني سأعود للزمالك يوما ما مثلما عدت لكل ناد دربته من قبل، فقط لم أعرف متى" جايمي باتشيكو في حوار سابق لـFilGoal.com.

والآن عاد المدرب البرتغالي إلى قيادة الزمالك مجددا رسميا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع باتشيكو خلفا لباتريس كارتيرون عبر فيديو بثته قناة النادي التليفزيونية.

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وقال مرتضى: "باتشيكو سيصل للزمالك خلال ساعات وتعاقده سيبدأ من يوم 25 من الشهر الجاري".

وأضاف "اللجنة الفنية وافقت على اختيار باتشيكو وتم الاتفاق معه وسيأتي لمصر رفقة ثلاثة مساعدين".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الزمالك وباتشيكو لاتفاق مبدئي في المفاوضات وأن الخلاف كان حول عدد المساعدين فقط وأن العقد سيكون لمدة عام.

وأراد المدرب البرتغالي القدوم للزمالك بأربعة مساعدين وهو الرقم الذي كان يحاول الزمالك تخفيضه.

وتولى باتشيكو قيادة الزمالك في عام 2014 خلفا لحسام حسن.

خاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة قبل الرحيل للشباب السعودي.

يحب العودة لأنديته

اعتاد المدرب البرتغالي صاحب الـ62 عاما العودة لأندية إذ أنه درب بوافيستا البرتغالي ثلاث مرات، وفيتوريا جيماريش مرتين، والشباب السعودي مرتين كذلك.

في ولايته الأولى مع بوافيستا حقق لقب الدوري البرتغالي ولكن في الولايتين الثانية والثالثة لم يظفر بالبطولات.

ومع فيتوريا جيماريش استقال هو في الولاية الثانية ليعود إلى بوافيستا مجددا.

أما مع الشباب السعودي في ولايته الأولى توج بكأس ولي العهد، ولكن في الولاية الثانية رحل بعد ثلاثة أشهر عن النادي بعد فسخ التعاقد بالتراضي لظروف شخصية.

والآن يطمح باتشيكو لتغيير مصير الولاية الثانية له في أنديته السابقة مع الزمالك والهدف الأكبر الذي جاء من أجله هو حلم التتويج باللقب السادس في دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو مدرب الزمالك الزمالك في الدوري
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