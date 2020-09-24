طارق يحيى: كنت سأستمر في منصبي لو طلب الزمالك مني.. وميزة مبكرة لـ باتشيكو

قال طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك إنه كان سيستمر في منصبه لو طلب منه مجلس إدارة ناديه ذلك الأمر حال عدم التعاقد مع مدرب.

وأعلن الزمالك التعاقد مع باتشيكو ليقود الفريق رسميا خلفا لباتريس كارتيرون بعقد يستمر لعام. (طالع التفاصيل)

وتحدث طارق يحيى لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا أعرف موقفي من المباراة المقبلة هل سأكون المدرب أم باتشيكو".

وأردف "سأعرف كل شيء في وقت لاحق من إدارة النادي".

وبسؤاله ماذا لو كانت إدارة الزمالك طلبت منه إكمال مسيرته مع الفريق حتى المباريات الإفريقية قال: "كنت سأتحمل المسؤولية ولن أرفض لو طلب مني الزمالك الاستمرار".

وعن باتشيكو قال: "أمامه ما يقرب من 20 يوما قبل مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا لو أراد تغيير طريقة اللعب وهذه ميزة".

وتابع "معه فريق جيد وأمامه متسع من الوقت ليعمل مع اللاعبين".

وبسؤاله هل سيتعامل الزمالك مع كارتيرون مجددا قال: "صعب للغاية، والآن سأعود لعملي الإعلامي في قناة النادي وكمسؤول في قطاع الناشئين".

وقاد طارق يحيى الزمالك في مباراتين خسر من أسوان وفاز على طنطا.