رسميا - لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

أعلن برشلونة رحيل مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز إلى صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

النادي الكتالوني أعلن عبر موقعه الرسمي رحيل الأوروجوياني المخضرم مقابل 6 مليون يورو.

وكان برشلونة قد رفض في البداية انتقاله لأتليتكو كونه خصم مباشر في الدوري الإسباني وعلى المستوى الأوروبي.

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وسينضم سواريز لتعويض رحيل الإسباني ألفارو موراتا الذي انتقل لصفوف يوفنتوس.

وفشل انتقال سواريز إلى يوفنتوس بسبب مشاكل جواز سفره الإيطالي. (طالع التفاصيل)

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

برشلونة أتليتكو مدريد لويس سواريز
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