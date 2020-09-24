رسميا - لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد

أعلن برشلونة رحيل مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز إلى صفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

النادي الكتالوني أعلن عبر موقعه الرسمي رحيل الأوروجوياني المخضرم مقابل 6 مليون يورو.

وكان برشلونة قد رفض في البداية انتقاله لأتليتكو كونه خصم مباشر في الدوري الإسباني وعلى المستوى الأوروبي.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years! 👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou. 📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020

وسينضم سواريز لتعويض رحيل الإسباني ألفارو موراتا الذي انتقل لصفوف يوفنتوس.

وفشل انتقال سواريز إلى يوفنتوس بسبب مشاكل جواز سفره الإيطالي. (طالع التفاصيل)

Agreement with FC Barcelona over the transfer of @LuisSuarez9. ℹ️ https://t.co/TKCcXFRsoE pic.twitter.com/pgJSChYN8F — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 23, 2020

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.