مرتضى يكشف تفاصل عقد باتشيكو مع الزمالك وموعد قيادته للفريق

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 00:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو الزمالك صور التوقيع‎

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل عقد جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك.

وأعلن الزمالك عن تولي البرتغالي باتشيكو تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "باتشيكو مدرب محترم ولم يطرد من أي فريق، ولكنه لا يعمل منذ 3 سنوات وذلك بسبب رغبته في عدم تولي تدريب أي فريق لا يحبه".

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وأضاف "عقد باتشيكو مع الزمالك سيبدأ يوم 25 سبتمبر الجاري ويمتد لنهاية الموسم المقبل".

وواصل "ولكن عقده قد ينتهي بنهاية الموسم الجاري إذا امتد الموسم الحالي لفترة طويلة".

وتابع "باتشيكو سيكون معه 3 مساعدين أجانب والمصري الوحيد في جهازه الفني هو مدحت عبد الهادي".

وأكد "باتشيكو مدرب مميز وأقول لجماهير الزمالك ادعموه في الفترة المقبلة".

وأشار "باتشيكو سيصل مصر خلال 24 ساعة وسيتولى تدريب الزمالك بداية من مباراة الجونة المقبلة".

وعن طريقة اختيار المدرب قال: "اللجنة الفنية في الزمالك وافقت على اختيار باتشيكو وكذلك وافق عليه كل من أحمد حسام ميدو وأحمد عفيفي ومدحت العدل".

وأتم تصريحاته "الاختيار كان بين كريستيان جروس وجوسفالدو فيريرا وباتشيكو وهوجو بروس ومدرب إيطالي آخر، والاختيار تم على باتشيكو في النهاية".

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