الهلال السعودي يصدر بيانا بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

الهلال السعودي - كأس العالم للأندية 2019

أصدر نادي الهلال السعودي بيانا يرد فيه على قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاده من دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي اعتبار بطل المسابقة منسحبا بعدما دخل مباراة شباب أهلي دبي بقائمة تضم 11 لاعبا من بينهم 3 حراس ومخالفة لوائح البطولة.

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الأزمة بدأت بزيادة عدد الإصابات في صفوف بطل القارة لتصل إلى 15 لاعبا و10 بين طاقمه الفني والإداري.

ودخل الهلال مباراة شباب أهلي دبي بـ 11 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى، بعدما رفض الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة.

وأعلن الهلال تشكيل المباراة والتي بدأها بـ 9 لاعبين فيما بقى حارسي المرمى على مقاعد البدلاء، وتواجد لاعبيه في الممر المؤدي لخوض اللقاء.

وألغيت مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي قبل بدايتها.

وكان الاتحاد الآسيوي قد استبعد الوحدة الإماراتي من قبل بسبب إصابة عددا من لاعبيه بفيروس كورونا وعدم قدرة الفريق على خوض المباريات قبل السفر إلى قطر. (طالع التفاصيل)

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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