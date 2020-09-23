فايلر: من حقي رؤية أسرتي.. شائعات كثيرة حولي ولا أريد الحديث عن عقدي مع الأهلي في الإعلام

يرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن حصوله على إجازة والعوة إلى سويسرا للاطمئنان على أسرته أمر من حقه تماما.

وفاز الأهلي على نادي مصر بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "من حقي أن أرى أسرتي وأطمأن عليهم، هناك شائعات كثيرة تقال حولي ولا أركز في أي شيء سوى في الملعب".

وأضاف "لا أريد الحديث عن تعاقدي مع الأهلي أمام الإعلام هذه أمور الحديث عنها يكون في الغرف المغلقة".

وتابع غاضبا "هذه أمور لا يجب أن أناقشها بشكل عام وعندما سافرت للإجازة أول مرة 9 من بين كل 10 أشخاص كانوا يقولون إنني لن أعود وفي النهاية عدت".

وانتقل المدرب السويسري للحديث عن المباراة قائلا: "مشاركة فتحي كجناح؟ ليس مركزه ولكن نعاني من مشكلة في ذلك المكان وكنت أختبر بعض الحلول بإشراك فتحي، قبل التوقف لم يكن هناك مشاكل في ذلك المكان ولكن الآن لدينا مشاكل فيه لذا دفعت بفتحي".

وأكمل " لا يوجد مدرب في العالم يريد التفريط في أي لقب كل مدرب يريد الفوز بكل البطولات، من الطبيعي أن نلعب على الفوز بتلك البطولات، حققنا لقب الدوري والآن يتبقى لنا كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وهدفنا الفوز بكليهما".

وأتم تصريحاته "من الصعب تقييم مشاركة حسين الشحات لقد عاد بعد فترة طويلة من الإصابة، سعداء بعودته".