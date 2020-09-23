الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في نادي مصر بتألق معتاد للشناوي

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادي مصر بعد تعادلين متتاليين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بنتيجة واحدة سلبية بدون أهداف.

تغلب الأهلي على نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلهما عمرو السولية في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، ومحمود كهربا في الدقيقة 57 وجونيور أجايي في الدقيقة 74.

رفع الأهلي رصيده إلى 76 نقطة بعد حسم لقب الدوري، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز 24 مرة ليفصله مباراتين عن معادلة الرقم القياسي.

أما نادي مصر فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير ويقترب أكثر من الهبوط.

بدأ الأهلي المباراة بعدة تغييرات أبرزها مشاركة محمود وحيد أساسيا بدلا من علي معلول، ومشاركة أحمد فتحي في خط الوسط والبدء بكل من وليد سليمان ومحمود كهربا.

سيطر الأهلي على اللقاء منذ البداية وفي الدقيقة الرابعة تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة عصام ثروت حارس مصر لوليد سليمان داخل منطقة الجزاء.

وتصدى عمرو السولية لركلة الجزاء وسددها في منتصف المرمى مسجلا الهدف الأول المبكر للأهلي في الدقيقة السابعة.

واصل الأهلي سيطرته على المباراة لكن في الدقيقة 17 حاول نادي مصر إدراك التعادل بتسديدة أرضية رائعة من محمد جمال لكن محمد الشناوي تألق وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 29 أضاع مروان محسن أخطر فرص اللقاء بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحي سددها في منتصف المرمى وحولها عصام ثروت لركلة ركنية.

بدأ الشوط الثاني وبعد أربع دقائق فقط احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي مصر بعد ارتطام الكرة بيد عمرو السولية.

واتجه محمود بسيوني إلى تقنية VAR وعاد ليؤكد صحة الركلة، وفي الدقيقة 52 تصدى محمد الشناوي لركلة الجزاء من مصطفى سلطان الذي حصل على بطاقة صفراء بداعي التمثيل في محاولة للحصول على ركلة أخرى.

وبعد أقل من خمس دقائق يسجل الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمود كهربا بعد استغلال تسديدة خاطئة من جونيور أجايي يحولها بيسراه إلى شباك نادي مصر.

سيطر الأهلي على اللقاء بالكامل ونجح جونيور أجايي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد خروج عصام ثروت لإفساد هجمة الأهلي استغل أجايي خروجه وسددها من منتصف الملعب داخل الشباك الخالية.

حاول نادي مصر في هجمة مرتدة بأخر خمس دقائق تسجيل الهدف الأول لكن محمد الشناوي تصدى لتسديدة ويليس فيرتادو ببراعة.

وشهد اللقاء مشاركة محمد فخري لأول مرة مع الفريق الأول بدلا من وليد سليمان، كما شارك حسين الشحات بعد غياب طويل بدلا من أليو ديانج.

وحافظ محمد الشناوي بمباراة نادي مصر على نظافة شباكه في 22 لقاء ويتبقى له مباراة وحيدة لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم شريف إكرامي.

كما رفع الأهلي رصيده إلى 66 هدفا ويتبقى له 9 أهداف في الخمس مباريات المتبقية لمعادلة رقمه القياسي في موسم 2017-2018.