فيرنر يعترف بمساورته الشكوك حول الانتقال لـ تشيلسي بعد الهزيمة من بايرن

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول - فيرنر - فابينيو

اعترف تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي بأن الشكوك كانت تساوره حول الانضمام لفريقه الحالي بعد رؤيته يُهزم من بايرن ميونيخ في ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرنر لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سأكون كاذبا لو قلت إن الشكوك لم تساورني".

وتابع "الهزيمة في ملعبنا 3-0 لم تجعلني أفضل الانتقال إلى تشيلسي، يجب أن أقول هذا لأنني حينما كنت في لايبزيج كنا نواجه بايرن بطريقة متقاربة".

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وأردف "نجح تشيلسي في العمل على نقاط ضعفه لمحاولة اللحاق ببايرن في المستقبل".

يذكر أن ليفربول كان يحاول ضم فيرنر لكنه لم يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لذا اختار المهاجم الألماني الانتقال إلى صفوف تشيلسي.

وشارك فيرنر مع تشيلسي في مباراتين حتى الآن لم يتمكن من تسجيل هدفا في أي منهما.

فيرنر تشيلسي بايرن ميونيخ
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