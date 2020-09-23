مورينيو: أريد تدريب أحد المنتخبات.. لكن الصعب أن أقود البرتغال

يريد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن يخوض تجربة تدريب أحد المنتخبات والمشاركة في كأس العالم واليورو.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نعم أريد تدريب أحد المنتخبات، أرغب في الحصول على خبرة المشاركة في كأس العالم واليورو والحماس الناتج عن اللعب في مسابقة لوقت قصير".

وبسؤاله عن هل يطمح في قيادة بلاده البرتغال أجاب "نعم لأنها في قلبي، لكن من الصعب للغاية أن أدرب البلد التي ولدت فيها".

ولم يسبق لمورينيو تدريب أي منتخب من قبل إذ أن مسيرته شهدت قيادته لمختلف الأندية بنفيكا ويونياو دي ليريرا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنام.

وتوج مورينيو بـ26 لقبا في مسيرته الممتدة لـ20 عاما.