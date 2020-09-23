بيلد: بايرن يغير عرضه لتجديد عقد ألابا

يحاول نادي بايرن ميونيخ الانتهاء من عملية تجديد تعاقد ديفيد ألابا مدافع الفريق، بل وقطع شوطا كبيرا وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال التقرير إن بايرن بدلا من عرض عقد يمتد لـ4 أعوام على اللاعب، غيره إلى عقد يمتد لـ5 مواسم وهو الخيار المتاح أمام الطرفين للتفاوض عليه.

وأشار التقرير إلى أن هناك اجتماعا بين ممثلي اللاعب والنادي من أجل التفاوض حول الأمور المالية.

وألمح التقرير إلى أن ألابا يفضل الاستمرار مع بايرن ميونيخ ويأمل في التوصل لاتفاق مع الفريق.

وأوضحت بيلد إلى أن كارل هاينزه رومينيجه يكرس كل وقته وقوته من أجل الانتهاء من تجديد عقد المدافع الدولي النمساوي.

وكان رومينيجه قد طلب الصمت من أولي هونيس الرئيس الشرفي وحسن صالحمدزيتش المدير الرياضي وذلك بعد انتقاد الثنائي للمثلي اللاعب ورغباته. (طالع التفاصيل)

ومنذ تلك التصريحات، رومينيجه في تواصل دائم مع ممثلي ألابا لكي يتمكن من تجديد عقد اللاعب.

ولا يرغب بايرن في زيادة قيمة راتب اللاعب لكيلا يهدم بنية الرواتب لديه، ومن المتوقع وفقا لبيلد أن يحصل على 11 مليون يورو بجانب 6 مليون كإضافات.

وكان أولي هونيس قد وجه انتقادات لاذعة إلى ديفيد ألابا (28 عاما) ووكيله ووالده بسبب المماطلة في تجديد العقد والتلويح بورقة الرحيل.

وارتبط ألابا في وقت سابق بالانضمام إلى برشلونة لكن النادي الكتالوني وجد أن الصفقة غير ممكنة ماديا بسبب الخسائر التي تكبدها الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تبعه من أحداث.

ألابا انضم إلى أكاديمية بايرن ميونيخ قادما من أكاديمية أوستريا فيين في صيف 2008 بمبلغ 150 ألف يورو، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2010.

النجم النمساوي خرج في إعارة وحيدة من يناير 2011 حتى نهاية الموسم إلى هوفنهايم، ومنذ ذلك الحين وهو أحد أعمدة الفريق الألماني.

ويمتد عقد النجم النمساوي مع بايرن حتى صيف 2021.

وشارك ألابا بقميص بايرن في 386 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 48 آخرين.