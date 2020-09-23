حارس يونايتد بعد أول مباراة: حلمت بهذا طوال حياتي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 16:15

كتب : FilGoal

دين هندرسون

لم يخجل دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد من وصف مشاركته في مباراة ليوتن تاون بكأس رابطة المحترفين بالحلم الذي تحقق.

هندرسون لعب في صفوف شيفيلد يونايتد قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الذي لعب في صفوفه خلال مراحل الشباب.

وقال هندرسون عن مباراته الأولى بقميص يونايتد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حلمت بهذا طوال حياتي".

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وأضاف "شعور لا يصدق أن ألعب لأول مرة للنادي الذي أحبه".

وأتم "لقد خرجت بشباك نظيفة ولكن الأهم أننا حققنا الفوز".

وتأهل مانشستر يونايتد للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية متفوقا على ليوتن تاون بثلاثية دون مقابل.

مانشستر يونايتد خارج ميدانه تفوق أولا في ختام الشوط الأول عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 44 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ساهم البديلين ماركوس راشفورد وماسون جرينوود في تسجيل هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت بدلا من الضائع.

هدفان جاءا بعد 10 دقائق من نزولهما المباراة على أرضية الميدان.

دين هندرسون مانشستر يونايتد
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