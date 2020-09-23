تياجو يرفض لمس لافتة "هذا هو أنفيلد".. والسبب توريس

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 15:38

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول - تشيلسي

لم يقم تياجو ألكانتارا بالتقليد الذي يفعله أي لاعب جديد ينضم إلى ليفربول بلمس لافتة "هذا هو أنفيلد" الشهيرة.. والسبب هو فيرناندو توريس.

وأتم الدولي الإسباني انتقاله إلى ليفربول يوم الجمعة الماضي، وعلى الفور شارك أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال تياجو في تصريحات مصورة "لقد أخبرني توريس ألا ألمس لافتة (هذا هو أنفيلد) حتى أفوز ببعض الألقاب مع النادي، لذلك سأحترم ما قاله لي".

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وأضاف عن حديثه مع مهاجم ليفربول السابق "أوضح لي توريس أن علي فعل ما يستحق لمس هذه العلامة الخالدة".

تياجو دخل كبديل في الشوط الثاني من لقاء تشيلسي في ستامفورد بريدج، ولعب 75 تمريرة صحيحة، أكثر من أي لاعب في صفوف البلوز.

ويستعد ليفربول لملاقاة لينكولن سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين قبل استضافة أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ومن المرجح أن يشارك تياجو في لقاء لينكولن بشكل أساسي.

وقع تياجو على عقد يربطه بليفربول لمدة 4 مواسم مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان ألكانتارا قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من برشلونة في صيف 2013.

ولعب تياجو بقميص بايرن ميونيخ خلال 7 أعوام في 235 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37 آخرين.

وتوج ألكانتارا مع بايرن ببطولات الدوري الألماني 7 مرات وكأس ألمانيا 4 مرات وكأس السوبر المحلية 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة.

تياجو ألكانتارا ليفربول فيرناندو توريس
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