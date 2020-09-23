سولشاير: أعجبت بأداء هندرسون وراشفورد أمام لوتون لهذه الأسباب

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

سولشاير - أرسنال - مانشستر يونايتد

اعترف أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بصعوبة تأهل فريقه للدور الرابع من كأس رابطة المحترفين على حساب لوتون تاون، وأشاد بما قدمه الحارس دين هندرسون والثنائي ماركوس راشفورد وماسون جرينوود.

يونايتد فاز على مضيفه لوتون تاون بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من كأس الرابطة مساء الثلاثاء.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تأهلنا إلى الدور الرابع، ولكن تأهلنا لم يأت بسهولة".

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وأضاف "في الواقع كنا في حاجة إلى مواجهة قوية كهذه ليحصل بعض اللاعبين على فرصة خوض مباراة تنافسية بعد الفترة التحضيرية القصيرة التي حظينا بها قبل انطلاق الموسم، وبالطبع أنا سعيد بتأهلنا، لأن هذا سيعني المزيد من دقائق اللعب في الأسبوع القادم".

مانشستر يونايتد خارج ميدانه تفوق أولا في ختام الشوط الأول عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 44 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ساهم البديلين راشفورد وجرينوود في تسجيل ثنائية للشياطين الحمر في الدقيقتين 88 و92.

وتابع المدرب النرويجي "أنا سعيد بحصول راشفورد وجرينوود على بعض دقائق اللعب وبالهدفين بالطبع".

وأكمل "الهدف الذي سجله راشفورد أثار إعجابي كثيرًا لأنه جاء بعد عمل جماعي رائع وسريع. هدف ماسون أيضًا كان مميزًا، فلقد قام بمجهود فردي جيد ثم سدد الكرة بثقة بقدمه اليسرى بعد محاولة سابقة بالقدم اليمنى".

المباراة شهدت المشاركة الأولى لهندرسون الحارس الذي عاد من صفوف شيفيلد يونايتد إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح "لقد وقف هندرسون مرتاحا في مرماه لفترة طويلة، ولكنه كان في المكان المناسب للتصدي لتلك الرأسية ببراعة".

وأتم سولشاير "أنا سعيد للغاية بأدائه في مباراة لوتون، لقد قام بتصديات مهمة وكان دائم التوجيه لزملائه وأجاد لعب الكرة بقدمه".

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد
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