مدرب الزمالك - وكيله لـ في الجول: بيتزي "غير متحمس" للعودة للمنطقة العربية

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 14:46

كتب : محمد عبد العظيم

بيتزي - السعودية - كأس آسيا 2019

شدد ريكاردو سكليبير وكيل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أن موكله لا يرغب في العمل في المنطقة العربية في الوقت الحالي.

وكشف وكيل مدرب منتخب السعودية السابق: "الزمالك لم يتواصل معنا رسميا، لكن حدث تواصل من بعض الوكلاء والوسطاء في الساعات الماضية".

وشدد "عرضت الأمر على بيتزي، وأخبرني أنه غير متحمس للعودة للمنطقة العربية في الوقت الحالي".

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وكشف "نبحث عن نوع معين من الدوريات، لذا سيكون من الصعب أن يوافق بيتزي على عرض الزمالك".

وكانت تقارير صحفية قد وضعت صاحب الـ 52 عاما ضمن المرشحين لخلافة باتريس كارتيرون في الزمالك.

ودرب بيتزي سان لورينزو بعد رحيله عن منتخب السعودية في يناير 2019، ورحل عن الفريق الأرجنتيني في أكتوبر الماضي.

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مدرب الزمالك خوان أنطونيو بيتزي
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