مدرب حراس الأهلي: مطالبون بالفوز في كل مباراة.. ولا يمكننا أن نسترخي ولدينا نصف نهائي إفريقيا

قال ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي إن هناك ضغط واقع على الجهاز الفني بأنه مُطالب بالفوز في كل مباراة، لكن هذا الضغط مهم للتقدم والتطور كما شدد على أنه جزء من الرياضة. وذلك في تصريحات لموقع Walfoot البلجيكي.

وصرح يانكون قائلا: "بالنظر للموقف المعقد وتفشي فيروس كورونا، ونهاية المسابقة، توجد الكثير من المشاعر بعد حصد هذا اللقب".

وواصل "إنها الخلاصة، لا يمكنك أن تشعر بالأمر بطريقة احتفال الجماهير بحصد اللقب، الأمر حدث في أوروبا، رغم ذلك الموقف احتفل المشجعون بالألقاب التي فازوا بها بنفس المتعة".

وأكمل "فقط الرياضة يمكنها أن تعيد ذلك الأمر مجددا للحياة بعد تفشي كوفيد 19".

وتابع "الحياة لا يجب أن تتوقف رغم الأزمات، لسوء الحظ، لم نكن قادرين على الترحيب بالمشجعين في الاستاد، وأعتقد أنه أمر من الصعب التعامل معه".

نشاط كرة القدم توقف في مصر والعالم لفترة كادت تصل إلى 4 أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد 19 مع غلق مجالات الطيران بين الدول.

الأهلي نجح في حصد لقب الدوري المصري قبل نهايته، للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

وتابع يانكون مدرب حراس شارلروا السابق عن إنجازته في الألقاب: "يمكنني أن أساوي هاتين اللحظتين معا، تتويجي مع شارلروا بلقب الدرجة الثانية والتأهل للدوري الممتاز في 2011-2012 والفوز بالدوري المصري".

وأكمل "في ذلك الوقت قديما وضعنا كل شيء على المحك وتطور الأمر معنا خاصة في ظل معرفة أن عباس بيات كان رئيس النادي وقتها".

وأردف "إن كان النادي قد استمر في الدرجة الثانية وقتها لكانت تلك مشكلة كبيرة، كان مصدر راحة كبيرة لنا بأن نتأهل في ذلك الوقت، قاتلنا كالأسود".

يانكون عمل مدربا لحراس المرمى في شارلروا لمدة 10 سنوات. وهبط النادي في موسم 2010-2011 لأول مرة بعد 26 عاما من اللعب في الدوري الممتاز، وفي 2012 عاد النادي للدوري الممتاز مرة أخرى.

وتطرق مدرب حراس الأهلي للتحدث عن خبرته بعد موسمه الأول قائلا: "يوجد ضغط هنا في مصر كذلك، لا يمكنك أن تخسر، لدينا أفضل اللاعبين في مصر وكل مباراة يجب أن نفوز بها، حتى لو كانت ودية".

وواصل "الأمر يحفزنا بالطبع لأن الضغط جزء من الرياضة، إن لم يكن هناك ضغط فلن تتقدم أو تتطور".

وتابع "توجد أهداف أخرى لدينا غير الدوري، كأس مصر، وفوق كل شيء في أكتوبر، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حتى ذلك الحين ليس من الممكن أن نسترخي أو نرخي الدفة".

وأكمل "في أي حالة وأي وقت، الهدف هو الفوز بكل شيء، يوجد عدد من النقاط يجب أن نتخطاه، 88 نقطة وحاليا لدينا 73".

وأتم "بالطبع لا يمكننا أن ننكر أن ذلك سيسهل الاستعداد لنصف النهائي، أن تفوز بهذا اللقب".

محمد الشناوي حارس الأهلي خاض مع الفريق 38 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم استقبل 13 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 27 مواجهة.