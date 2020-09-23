سواريز يغادر مقر برشلونة باكيا.. وينضم رسميا لـ أتليتكو خلال ساعات

غادر لويس سواريز مقر نادي برشلونة يوم الأربعاء وهو يبكي بعدما تأكد رحيله إلى أتليتكو مدريد.

ونشرت جريدة ماركا لقطات سواريز وهو يغادر مقر تدريبات برشلونة باكيا.

وأفاد التقرير أن مهاجم منتخب أوروجواي ودع زملائه قبل انتقاله إلى أتليتكو مدريد، المتوقع إعلانه رسميا خلال ساعات.

وتوصل أتليتكو مدريد لاتفاق مع برشلونة من أجل ضم الأوروجوياني لويس سواريز.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فأن اللاعب سينتقل مقابل قيمة لم يُعلن عنها بعدما وافق المهاجم البالغ 33 عاما على الانتقال لصفوف الروخيبلانكوس.

Y aquí el vídeo. A las 14h TODAS las imágenes en @ElGolazoDeGol @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/MnvJRHqdLC — Alex Pintanel (@alexpintanel) September 23, 2020

وكان برشلونة قد رفض في البداية انتقاله لأتليتكو كونه خصم مباشر في الدوري الإسباني وعلى المستوى الأوروبي.

وسينضم سواريز لتعويض رحيل الإسباني ألفارو موراتا الذي انتقل لصفوف يوفنتوس.

وفشل انتقال سواريز إلى يوفنتوس بسبب مشاكل جواز سفره الإيطالي. (طالع التفاصيل)

سواريز (33 عاما) يلعب في برشلونة منذ 2014 بعد انتقاله قادما إليه من ليفربول مقابل 82 مليون يورو.

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.