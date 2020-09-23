دي بروين: لدينا أكثر من لاعب يمكنه تعويض رحيل دافيد سيلفا

يعتقد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن هناك أكثر من لاعب في صفوف فريقه يمكنه تعويض رحيل مايسترو الوسط دافيد سيلفا.

سيلفا رحل من سيتي إلى ريال سوسيداد هذا الصيف بعد 10 سنوات في صفوف الفريق السماوي.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كل من يلعب مكان دافيد سيلفا سيقدم أفضل ما لديه".

وأضاف "من سيشارك بدلا منه عليه أن يلعب بأسلوبه الخاص، لقد كان سيلفا سيد المساحات الضيقة"

وأردف "أعتقد أن هناك أكثر من لاعب يمكنه القيام بهذه المهمة، لدينا فيل فودين وبيرناردو سيلفا ورياض محرز ورحيم ستيرلنج".

النجم البلجيكي كان أكثر من صنع الأهداف في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي (20 هدفا)، وعلق على إمكانية تكرار ذلك بقوله "من الأفضل أن أسجل 5 أهداف وأصنع مثلهم وأن أحصل على اللقب".

وأكمل دي بروين "في هذه الأيام، يتعلق الأمر كثيرا بالإحصائيات، لكني أحاول بذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

وأتم "إذا كانت لديك أرقام جيدة، فهذا يساعد الفريق، ولكن حتى لو لعبت بشكل سيئ، يجب أن أحاول المساهمة بطريقة أو بأخرى وهذا ما أحاول القيام به".