أليسون: خسارة الدرع الخيرية تسببت في التصدى لركلة جزاء أمام تشيلسي

أوضح أليسون بيكر حارس ليفربول أن خسارة مباراة الدرع الخيرية الشهر الماضي بركلات الترجيح، كانت أهم أسباب تألقه في التصدي لركلة جزاء أمام تشيلسي.

أليسون تصدى لركلة الجزاء التي سددها جورجينيو لاعب تشيلسي في فوز الريدز 2-0 في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أليسون لموقع ناديه: "أعتقد أن هذه ثالث ركلة جزاء أتيحت لي فرصة التصدي لها. سعيد لخسارتنا مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، لأن هذا يجعلك تفعل المزيد لإتقان الأمر".

وأضاف "عملنا بجد أنا وجون أشتربيرج وجاك روبنسون وجميع فريق الفيديو طوال الفترة الأخيرة".

لم ينجح أليسون في التصدي لأي ركلة ترجيح في المباراة التي خسرها ليفربول بطل الدوري على يد أرسنال بطل الكأس نهاية الشهر الماضي.

وواصل "بعد ارتداد الكرة من يدي أظهر جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك سرعة رد فعل في إبعاد الكرة، ما حدث يوضح ثقتهما في قدرتي على التصدي لركلة الجزاء".

وأردف "لسنا بحاجة للحديث عن ركلة الجزاء، نحن بحاجة للحديث عن الفريق واللعب بشكل جيد. أمامنا الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها لبقية الموسم".

وتحدث أليسون عن المباراة بقوله "النتيجة مثالية، حصلنا على ثلاث نقاط وخرجنا بشباك نظيفة. لا نطارد الفوز فقط بل أيضاً الشباك النظيفة. أن يتحقق هذا في المباراة الأولى خارج ملعبك فهو شيء جيد للغاية لثقة الفريق".

وتابع الدولي البرازيلي "الفوز على تشيلسي على ستامفورد بريدج أمر هائل. نحن ندرك مدى صعوبة الأمر، لكننا قمنا بعمل جيد".

وعن إشراك فابينيو في مركز قلب الدفاع، قال أليسون "لقد كان رائعاً. فابينيو كان صاحب الأداء المتميز حقاً وهذا ما أتوقعه دائماً منه".

وأضاف عن مواطنه البرازيلي "هو لاعب كبير في أي مكان يلعب فيه، من لاعب وسط إلى قلب دفاع، دائماً ما يبذل قصارى جهده".

وأتم "إمكاناته تسمح له باللعب في مراكز مختلفة، فهو لاعب ذكي للغاية، وأظهر ذلك في مواجهة لاعبين مثل كاي هافرتز وتيمو فيرنر، أتوجه له بالتهنئة لأنه فعلاً يستحق أن يكون رجل المباراة".

ويستعد ليفربول لملاقاة لينكولن سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين قبل استضافة أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.