مدرب أستون فيلا: شيفيلد لعب أمامنا كمن يدافع عن حياته

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

كونسا - أستون فيلا - شيفيلد

لم ينزعج دين سميث المدير الفني لأستون فيلا من الطريقة الدفاعية التي لعب بها شيفيلد يونايتد، وشدد على أن فريقه استحق الفوز.

فاز أستون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد على ملعب فيلا بارك، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اعتقد أننا انتصرنا باستحقاق".

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وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، كان لدينا الكثير من الاستحواذ".

وتابع "لقد دافع فريق شيفيلد كمن يدافع عن حياته بشكل جيد حقًا، وهذا ما اشتهر به".

وشدد "لقد كنا مجتهدين حقًا في الكرات الثابتة، ليس فقط هجوميا ولكن دفاعيًا أيضًا".

إزري كونسا سجّل هدف المباراة الوحيد لـ أستون فيلا في الشوط الثاني من ركلة ثابتة.

ليحصد أستون فيلا أول 3 نقاط في المسابقة، فيما ظل رصيد شيفيلد يونايتد صفريًا دون نقاط بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

أستون فيلا سجّل ظهوره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد أن تأجلت مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.

دين سميث أستون فيلا شيفيلد يونايتد
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