مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك توقيع عقوبة على محمود علاء مدافع فريقه بسبب احتفاله بعد هدفه في طنطا.

وفاز الزمالك على طنطا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أعتذر لفريق طنطا وشعب طنطا عن الاحتفال غير اللائق من محمود علاء بعد ركلة الجزاء في المباراة وسوف يتم حسابه عليها لأنها لقطة لا تليق بنادي الزمالك وعندما فعلها فرجاني ساسي أمام محمد الشناوي اعتذر له".

وأضاف "رضا عبد العال مدرب محترم وقدم مباراة جيدة على قدر إمكانيات فريقه".

وعن المدرب الجديد قال: "اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك مجتمعة الآن في منزل أمير لتصفية الأسماء وإخباري باسم المدرب الجديد والإعلان عنه قريبا".

وأكمل "اتحاد الكرة يجبرنا على اللعب كل 3 أيام وبعد ذلك سنخوض مباراة في كأس مصر ثم نسافر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا، يفعل كل ذلك حتى نعود من المغرب بخسارة فادحة".

وتابع "أحمد العدوي حكم مباراة طنطا جيد جدا ورأينا جميعا عندما استقدمت لجنة الحكام حكما جيدا احتسب لنا ركلتي جزاء".

وأردف "قبلت اعتذار أحمد كشري مدرب أسوان بعدما أصدر بيانا لما بدر من أحد لاعبيه خلال مباراة الزمالك".

وأتم تصريحاته "أريد أن أعرف نادي زد يعمل لصالح من ولماذا يريد مجموعة أشخاص تدمير كل أندية مصر".

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