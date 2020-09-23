أمير مرتضى: ليس الوقت المناسب للحديث عن رحيل عواد.. وموقف أري بابل

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - إنبي

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن رحيل محمد عواد.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد صرح بأن الأفضل لمحمد عواد هو الرحيل بسبب خروجه من حسابات المدربين.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "الحديث عن رحيل عواد سابق لأوانه، الموسم لم ينته بعد".

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وتابع "عندما ينتهي الموسم سندرس موقف كل لاعب في الفريق، محمد عواد حارس مرمى كبير وتعاقدنا بسبب ذلك".

وأوضح "من وجهة نظري لم نتعاقد معه ليرحل بعد عام واحد، وحتى إن كان سيرحل فالوقت ليس مناسب".

وبالحديث عن موقف أري بابل بعد تصريحات كشف "الزمالك هو من يعلن الصفقات وهذه سياستنا".

وكان أري بابل قد أعرب عن استيائه من معاملة الزمالك له منذ توقيعه ومنح النادي مهلة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأتم تصريحاته "هذه طريقة وكلاء وسماسرة، وهذا لا يصلح مع نادي الزمالك".

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