إسماعيل يوسف: إخراج وتصوير المباريات يؤثر على قرارات التحكيم ضد الزمالك

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 23:30

كتب : FilGoal

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انتقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك طريقة تصوير وإخراج مباريات الدوري في الفترة الأخيرة.

وقال إسماعيل يوسف عبر قناة الزمالك: "هناك أزمة في إخراج وتصوير مباريات الزمالك الأخيرة وهذا يؤثر على قرارات التحكيم".

وأكمل "إعادة الألعاب تكون بطريقة غير جيدة وهذا يؤثر على قرارات حكم الفيديو وفي النهاية الزمالك هو المتضرر".

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وتابع في سياق آخر "لا يوجد لدينا رفاهية اللعب بشكل مريح لأننا نخوض مباراة كل 3 أيام".

وشرح "وهذا يؤثر علينا وكذلك على الأهلي خلال مباريات إفريقيا".

وأتم تصريحاته "ضغط المباريات يؤثر بدنيا وعصبيا على اللاعبين والمدير الفني الذي عندما يأتي إلى الفريق لن يستطيع العمل بشكل مريح".

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