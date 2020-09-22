أبو جبل: أشعر بالظلم.. وأتمنى أن أحصل على حقي مثل باقي الحراس

يرى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أنه لا يحصل على حقه بشكل جيد في الإعلام.

وقال أبو جبل عقب مباراة الزمالك وطنطا: "أشعر بالظلم حتى الآن وأتمنى أن أحصل على حقي عندما أتألق وأقدم مستوى جيد مثلما يحصل حراس آخرون على حقهم".

وأضاف "أقدم مباريات قوية ومستوى مميز ولا أحصل على حقي مثلما يحدث مع حراس مرمى آخرين".

وأكمل "عيني على المنتخب وفي النهاية الأفضل هو من سيتواجد في المنتخب ويشارك في المباريات".

وتابع "نثق في مجلس إدارة الزمالك في التعاقد مع مدرب مميز قادر على قيادة الفريق في بطولة إفريقيا والدوري وكأس مصر".

وشدد "البعض يحاول إسقاط الزمالك وإثارة أزمات غير موجودة داخل الفريق، وحتى عندما تحدث مشكلة تنتهي سريعا بتدخل اللاعبين الكبار".

وأشار "كذلك نثق في طارق يحيى مدربنا الحالي والفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة".

وأتم تصريحاته "الزمالك لن يسقط بعد رحيل كارتيرون وسنعوض كل نقطة فقدناها في الدوري".

وفاز الزمالك على طنطا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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