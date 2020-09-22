مصدر من المقاصة يعلن عبر في الجول قبول استقالة إيهاب جلال

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 19:52

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

قبل مجلس إدارة مصر المقاصة استقالة المدير الفني للفريق إيهاب جلال من منصبه.

وقال مصدر من المقاصة –رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "إيهاب جلال تقدم باستقالته من منصبه والإدارة قبلتها ووجهت الشكر له وتمنت له التوفيق في المستقبل".

وعمن يقود الفريق في المباريات المقبلة أوضح المصدر "جمال عمر أحد أعضاء الجهاز سيتولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت ويعاونه علي عاشور مدرب فريق مواليد 1999".

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وعلم FilGoal.com إن الإدارة أبلغت اللاعبين برحيل إيهاب جلال خاصة بعد غيابه عن حضور مراني الإثنين والثلاثاء.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن هناك خلاف حدث بين إيهاب جلال وإدارة المقاصة بسبب تأخر مستحقات اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وسبق لجمال عمر تولي تدريب المقاصة بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي.

وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال الموسم الجاري التي يرحل فيها مدرب للمقاصة بعد أحمد حسام "ميدو" وإيمانويل أمونيكي وإيهاب جلال.

ويحتل المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة ويبتعد بـ10 نقاط عن مراكز الهبوط.

إيهاب جلال مصر المقاصة في الدوري
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