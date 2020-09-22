تشكيل طنطا – رضا عبد العال يدفع بخماسي وسط أمام الزمالك

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

مباراة الزمالك أمام طنطا الودية

أعلن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحل طنطا ضيفا على الزمالك لملاقاته في استاد القاهرة.

وتعد هذه هي ثاني مباريات رضا عبد العال مع طنطا بعدما تعادل سلبيا بدون أهداف مع نادي مصر.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أشرف

في الدفاع: إيهاب سمير- سليمان عبد ربه- محمود مسعود- أحمد سالم صافي

في الوسط الدفاعي: مصطفى أمين- حسام غالي

في الوسط الهجومي: أحمد الألفي- حامد حمدان- أحمد فهمي

في الهجوم: هشام شعبان

ويحتل طنطا المركز الأخير في الترتيب بـ18 نقطة.

فيما يأتي الزمالك ثانيا بـ55 نقطة علما بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط منه في نهاية الموسم لانسحابه من مواجهة الأهلي.

طنطا الزمالك في الدوري
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