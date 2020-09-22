وكيله: ريال مدريد يجب أن يقبل الأرض التي يسير بيل عليها

شن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل جناح توتنام هجوما لاذعا على ريال مدريد بعدما رحل اللاعب الويلزي عن الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد أعار بيل إلى توتنام لمدة عام مع تحمل 50% من قيمة راتبه السنوي.

وقال بارنيت لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "نعم كان لدينا عروضا أخرى ربما من أندية أكبر من توتنام، لكن بيل كان ينبغي عليه الذهاب لمكان يشعر فيه بالسعادة".

وأضاف "اتفق الجميع أن مسيرة بيل في ريال مدريد انتهت، لذا كان القرار جادا لقد كان صراع بين كافة الشخصيات في ريال مدريد، ولم يتم دعم جاريث بالشكل المناسب".

وأكمل "بالنسبة لشخص قدم الكثير لريال مدريد هو لم يحصل على الاحترام الكافي وهذه كانت مشكلة كبرى، ما حققه في ريال مدريد يجب أن يجعل النادي يُقبل الأرض التي يمشي عليها".

وعن مسيرته بعد نهاية الموسم الجاري قال وكيل أعمال بيل لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "هناك الكثير من الفرص لكن الاختيار اختياره، أهم شيء أن يستمتع بكرة القدم وأن يلعب جيدا".

وأكمل "طالما يحدث ذلك فكل شيء سيكون جيدا، هو رجل ناضج ويعرف ما يريده من الحياه، هو ربما أكثر لاعب كرة قدم بريطاني ناجح في التاريخ، ومازال هناك الكثير أمامه، لذا لننتظر ونرى".

وعن علاقة بيل بمدربه زين الدين زيدان قال: "في رأيي هو لم يُعامل جيدا بالنسبة لشخص قدم الكثير لنادي عظيم كان يجب معاملته بشكل أفضل".

وأتم "لا أريد إلقاء اللوم على أي شخص لكنني أعتقد أن ما قام به الجمهور معه كان به قلة احترام، والنادي لم يساعده، هذا ما أود قوله".