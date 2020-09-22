وكيله: ريال مدريد يجب أن يقبل الأرض التي يسير بيل عليها

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

شن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل جناح توتنام هجوما لاذعا على ريال مدريد بعدما رحل اللاعب الويلزي عن الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد أعار بيل إلى توتنام لمدة عام مع تحمل 50% من قيمة راتبه السنوي.

وقال بارنيت لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "نعم كان لدينا عروضا أخرى ربما من أندية أكبر من توتنام، لكن بيل كان ينبغي عليه الذهاب لمكان يشعر فيه بالسعادة".

أخبار متعلقة
سكاي ألمانيا: سامي خضيرة على رادار باريس سان جيرمان خصم 3 نقاط من روما بسبب خطأ إداري سولشاير: نحتاج 5 مباريات لنصل إلى المستوى المنشود

وأضاف "اتفق الجميع أن مسيرة بيل في ريال مدريد انتهت، لذا كان القرار جادا لقد كان صراع بين كافة الشخصيات في ريال مدريد، ولم يتم دعم جاريث بالشكل المناسب".

وأكمل "بالنسبة لشخص قدم الكثير لريال مدريد هو لم يحصل على الاحترام الكافي وهذه كانت مشكلة كبرى، ما حققه في ريال مدريد يجب أن يجعل النادي يُقبل الأرض التي يمشي عليها".

وعن مسيرته بعد نهاية الموسم الجاري قال وكيل أعمال بيل لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "هناك الكثير من الفرص لكن الاختيار اختياره، أهم شيء أن يستمتع بكرة القدم وأن يلعب جيدا".

وأكمل "طالما يحدث ذلك فكل شيء سيكون جيدا، هو رجل ناضج ويعرف ما يريده من الحياه، هو ربما أكثر لاعب كرة قدم بريطاني ناجح في التاريخ، ومازال هناك الكثير أمامه، لذا لننتظر ونرى".

وعن علاقة بيل بمدربه زين الدين زيدان قال: "في رأيي هو لم يُعامل جيدا بالنسبة لشخص قدم الكثير لنادي عظيم كان يجب معاملته بشكل أفضل".

وأتم "لا أريد إلقاء اللوم على أي شخص لكنني أعتقد أن ما قام به الجمهور معه كان به قلة احترام، والنادي لم يساعده، هذا ما أود قوله".

جاريث بيل توتنام ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - أبو جبل يعود لحراسة المرمى وكاسونجو أساسي أمام طنطا 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل طنطا – رضا عبد العال يدفع بخماسي وسط أمام الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - سيراميكا يحافظ على صدارة القاهرة.. وكراسي موسيقية في بحري 23 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي - عودة فتحي لمباراة نادي مصر وغياب الثلاثي الأساسي 49 دقيقة | الدوري المصري
لا جازيتا ديللو سبورت: بالوتيلي يقترب من جنوى 52 دقيقة | أوروبا
وكيله: ريال مدريد يجب أن يقبل الأرض التي يسير بيل عليها 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زد: نسعى لاكتشاف 20 محمد صلاح في مختلف الرياضات.. والفريق الأول دفعة للناشئين 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي ألمانيا: سامي خضيرة على رادار باريس سان جيرمان 54 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك