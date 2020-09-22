زد: نسعى لاكتشاف 20 محمد صلاح في مختلف الرياضات.. والفريق الأول دفعة للناشئين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

زد

أعلن نادي "زد" الرياضي عن استحواذه على أحد أندية الدوري المصري الممتاز خلال مؤتمر صحفي.

وحضر المؤتمر الصحفي، أنسي ساويرس رئيس شركة زد للاستثمار الرياضي وأحمد دياب، العضو المنتدب، وكذلك أعضاء المجلس الفني للشركة سيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو وعماد متعب، ومحمد زيدان. وكذلك إيهاب لهيطه مدير قطاع الرياضة في الشركة، وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين والبراعم، وهشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

وكشف أنسي ساويرس خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا ليس فريق كرة القدم فقط ولكن نهتم بـ 9 رياضات أخرى".

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وأوضح "نطمح في اكتشاف 20 محمد صلاح في مختلف المجالات الرياضية من أجل تشريف مصر أمام العالم".

وأضاف ساويرس رؤيتنا تعتمد على خلق جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في البطولات العالمية".

وأتم تصريحاته "استراتجيتنا هي توفير الإمكانات للناشئين لأن مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة وينقصها فقط توافر الإمكانات".

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق: "نادي زد يعمل وفقا لنظام محدد وهذا ما سيساعد على النجاح".

وتابع "الهدف أن يكون خلال ثلاث سنوات الفريق الأول مكون من عناصر مواليد 2000 و2001".

يقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة ويشمل نادي رياضي متكامل.

نادي زد ساويرس
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