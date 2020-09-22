سولشاير: نحتاج 5 مباريات لنصل إلى المستوى المنشود

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

يعتقد أولي جونار سولسشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه سيظهر بقوة عقب مرور 5 مباريات من الموسم الجديد.

ويتطلع يونايتد للتعافي من الهزيمة أمام كريستال بالاس في الدوري يوم السبت حين يواجه فريق لوتون تاون في كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أن المباراة الأخيرة كانت جيدة. لقد ظهر كريستال بالاس أكثر جاهزية منا وأكثر لياقة واستحق النقاط. لم نفعل ما يكفي للفوز".

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وأضاف "بالتأكيد نحتاج إلى 4 أو 5 مباريات لنصل إلى المستوى المنشود. لم تتح لنا فرصة الحصول على عدد دقائق أكثر تجعل اللاعبين على أتم الاستعداد".

وأكمل المدرب النرويجي "ستكون مباراة برايتون خارج ملعبنا صعبة، لذلك سنستخدم هذه المباراة لنتجاوز الأمر".

وعن إمكانية مواجهة برايتون مرة أخرى في الجولة المقبلة من كأس الرابطة، أوضح "دعونا نتأكد من تجاوزنا لوتون أولاً، وهذه هي الأولوية الرئيسية لنا الآن".

وأتم سولشاير "يجب أن نلعب ضد لوتون ونخوض مباراة جيدة من أجل العبور للدور التالي".

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد
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