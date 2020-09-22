الصفقة تقترب.. لامبارد يعلن خضوع ميندي لفحص طبي في تشيلسي

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

ميندي - تشيلسي

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن حارس المرمى إدوارد ميندي يخضع اليوم الثلاثاء لكشف طبي في النادي الإنجليزي تمهيدا للتعاقد معه.

إدوارد ميندي

النادي : ستاد رين

تشيلسي

وصرح نجم تشيلسي السابق للصحفيين "ميندي يجري فحصا طبيا ونحن نتحدث الآن. سيصبح لاعبنا".

وأوضحت تقارير أن الصفقة ستكلف خزينة النادي اللندني 25 مليون جنيه إسترليني.

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وأراد لامبارد تدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع لاعب ستاد رين، بعد الأخطاء المتكررة لكيبا أريزابالاجا حامي عرين تشيلسي.

شباك تشيلسي اهتزت 54 مرة الموسم الماضي، أكثر من أي فريق في أول 10 مراكز في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل خطة البلوز واضحة بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد، والاختيار وقع على ميندي (28 عاما).

وانضم ميندي الحارس الدولي السنغالي إلى رين قادما من ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو.

ميندي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 31 هدفا، وعلى المستوى الدولي ظهر ميندي في 7 مناسبات مع منتخب السنغال.

صفقة ميندي لـ تشيلسي ستكون الثامنة بعد كل من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافييه مبيوامبا.

تشيلسي ميندي
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