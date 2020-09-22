مدافع سيتي: بدأنا الدوري بقوة كما كنا نريد

أوضح ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي الجديد أنه فريقه كان مصمما على تحقيق الفوز في بداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وظهر آكي مع سيتي للمرة الأولى، في فوز الفريق السماوي بنتيجة 3-1 على ولفرهامبتون ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال آكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذه هي البداية القوية التي أردناها".

وأضاف "كنت سعيدا للغاية بظهوري الأول مع سيتي، وسعيد كذلك بالفوز".

وتابع "حاولنا السيطرة على الكرة والتمرير، وجعلنا الأمور صعبة عليهم وسجلنا هدفا مبكرا".

وأكمل الهولندي "كان ذلك بمثابة مكافأة لنا، بعد ذلك حاولنا السيطرة على المباراة".

بدأت المباراة بضغط من سيتي وفي الدقيقة 19 حصل سيتي على ركلة جزاء إثر عرقلة رومان سايس لكيفن دي بروين الذي سدد ركلة الجزاء بنجاح.

وعقب 11 دقيقة وبالتحديد في الدقيقة 30 ومن تمريرات سريعة بين دي بروين ورحيم سترلنيج وصلت الكرة لفودين الذي سدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وواصل "في الشوط الثاني هاجم فريق وولفرهابتون أكثر وجعل الأمر أكثر صعوبة علينا، عندما سجل راؤول خيمينيز الهدف كان علينا أن نحافظ على قوتنا وجودتنا الدفاعية ونجحنا في ذلك بالنهاية".

وأتم "في الشوط الثاني ضغطوا علينا بصورة أكبر، كانوا أكثر خطورة، حاولوا الحصول على الكرات وإرسال العرضيات في منطقة الجزاء".

سجل أهداف المباراة كل من كيفن دي بروين وفيل فودين وجابرييل جيسوس في الدقائق 20 و32 و94.

وقلص راؤول خيمينيز النتيجة بهدف في الدقيقة 78.