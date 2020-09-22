حارس أستون فيلا: أشعر بأنني سجلت هاتريك أمام شيفيلد

لا يختلف شعور إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الجديد بعد مباراة شيفيلد يونايتد عن شعور من سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة.

وفاز أستون فيلا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد على ملعب فيلا بارك، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال مارتينيز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حصد النقاط الـ3، والخروج بشباك نظيفة، والتصدى لركلة جزاء، بمثابة تسجيل هاتريك بالنسبة لي".

وأضاف "لقد شعرت بأنني جزء من الفريق منذ اليوم الأول، ويعود الفضل لزملائي في الفريق وموظفي النادي".

وأردف "عندما تنضم لفريق جديد، وتخوض أربع أو خمس حصص تدريبية فقط، وتجد الترحيب من الجميع، فهو أمر يساعدك كثيرًا في أول مباراة لك".

ورغم غياب شيفيلد يونايتد هجوميًا تمامًا طوال الشوط الأول، إلا أن هجمة مرتدة مكّنتهم من التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد عرقلة مات تارجت لكريس باشام.

جون لوندسترام انبرى للتنفيذ في الدقيقة 36، لكنه أهدرها بعد تصدي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي خاض مباراته الأولى بقميص أستون فيلا بعد انتقاله إليه قادما من أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية.

وأتم "يجب أن أعطي الثقة لرباعي الدفاع، كان هذا هدفي الوحيد، لقد فعلت ذلك أمام شيفيلد، وأتمنى أن أستمر في فعل ذلك بثبات خلال الموسم بأكمله".

إزري كونسا سجّل هدف المباراة الوحيد لـ أستون فيلا في الشوط الثاني.

ليحصد أستون فيلا أول 3 نقاط في المسابقة، فيما ظل رصيد شيفيلد يونايتد صفريًا دون نقاط بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

أستون فيلا سجّل ظهوره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد أن تأجلت مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.