رسميا - الحكومة البريطانية تُلغي خطط عودة الجماهير.. وحالة وحيدة تؤخر عودتهم لـ6 أشهر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

قررت الحكومة البريطانية وقف خطط عودة الجماهير للاستادات في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد زيادة عدد حالات كوفيد 19 في المملكة البريطانية.

وصرح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي: "فيما يخص إعادة الجماهير للأحداث الرياضية، لن نكون قادرين على فعل ذلك بداية من 1 أكتوبر".

وواصل "علينا أن نمد العمل بقاعدة الـ6، لكل الرياضات المقامة بالأماكن المغلقة".

أخبار متعلقة
متعة أخرى في الدوري الإنجليزي.. ليستر يفوز على بيرنلي في مباراة الأهداف الستة المتعة مستمرة في الدوري الإنجليزي.. ليدز يُبدع ويهزم فولام في مباراة الـ7 أهداف فيرنر: كنت أرغب في القدوم للدوري الإنجليزي لأنه الأقوى.. ولامبارد رجل رائع

وتابع "في حالة عدم وجود تقدم ملموس، تلك القيود ستستمر لمدة 6 أشهر".

قاعدة الـ6 تنص على أن أي تجمع أكثر من 6 أشخاص غير قانوني، إلا لو كانت ضمن أحد الاستثناءات ويتضمن ذلك داخليا وخارجيا.

والقاعدة لا تطبق على المنازل أو المناطق المغلقة التي يقيم بداخلها أكثر من 6 أشخاص، مجتمعين للعمل أو التعليم. كما أن الزواج والجنازات والأحداث الرياضية تنظم بطريقة آمنة ومعفاة من قاعدة الـ6 بعدد محدد من الحضور بإذن المارشال المخصص لمنطقة.

وتفرض الحكومة البريطانية غرامة في البداية 100 جنيه إسترليني وعند التكرار 3200 ألف جنيه إسترليني. كما أن الحانات والمطاعم وغيرها من الأعمال المشابهة يجب أن تجمع بطريقة قانونية بيانات الضيوف لتساعد على تعقبهم حال تعرضهم للمرض.

دوريات رابطة الكرة الإنجليزية كانت على موعد لحضور عدد لا يزيد عن 1000 مشجع للمباريات بعد موافقة الحكومة البريطانية.

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في وقت سابق بداية عودة الجماهير للمدرجات في شهر أكتوبر المقبل قبل أن يُلغي خططه.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" البريطانية قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد سيجتمع مع رابطة الكرة الإنجليزية لمناقشة إمكانية حضور 12 ألف مشجع على شكل تجربة ضد كريستال بالاس في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري، لكن المباراة لم تتم بحضور جماهيري.

أندية أرسنال وليفربول وكريستال بالاس أعلنوا كذلك خططهم لعودة الجماهير مرة أخرى، أرسنال سيسمح لعدد بين 9 إلى 15 ألف مشجع في مباراة شيفيليد يونايتد في أكتوبر، ليفربول سيفتح أنفيلد أمام 12 ألف و500 مشجع ضد شيفيلد يونايتد في أكتوبر أيضا، وبالاس من 4-5 آلاف مشجع بداية من شهر أكتوبر المقبل.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الحكومة البريطانية تُلغي خطط عودة الجماهير.. وحالة وحيدة تؤخر عودتهم لـ6 أشهر 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رضا عبد العال ضد الزمالك.. فوز وحيد و3 هزائم آخرها مع طنطا 15 دقيقة | تقرير في الجول
دي بروين: نريد أن نقاتل ليفربول على اللقب مجددا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يونايتد يفاوض برشلونة لبحث إمكانية استعارة عثمان ديمبيلي.. "تم تحديد سعره" 52 دقيقة | أوروبا
ليكيب: زيدان أراد هذا الثلاثي في ريال مدريد لكن كورونا بدد طموحاته ساعة | أوروبا
كلوب: مباراة أرسنال ستكون صعبة للغاية بسبب تألقه في الأشهر الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي: سواريز حصل على أسئلة اختبار اللغة الإيطالية قبل الامتحان ودرجاته أعدت سابقا 2 ساعة | أوروبا
جوارديولا: كل ما نحتاج إليه هو عودة الغائبين الـ7 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك