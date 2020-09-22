بريطانيا ترفض خطط عودة الجماهير للملاعب.. وحالة وحيدة تؤخر عودتهم لـ6 أشهر

قررت الحكومة البريطانية وقف خطط عودة الجماهير للاستادات في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد زيادة عدد حالات كوفيد 19 في المملكة البريطانية.

وصرح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي: "فيما يخص إعادة الجماهير للأحداث الرياضية، لن نكون قادرين على فعل ذلك بداية من 1 أكتوبر".

وواصل "علينا أن نمد العمل بقاعدة الـ6، لكل الرياضات المقامة بالأماكن المغلقة".

وتابع "في حالة عدم وجود تقدم ملموس، تلك القيود ستستمر لمدة 6 أشهر".

قاعدة الـ6 تنص على أن أي تجمع أكثر من 6 أشخاص غير قانوني، إلا لو كانت ضمن أحد الاستثناءات ويتضمن ذلك داخليا وخارجيا.

والقاعدة لا تطبق على المنازل أو المناطق المغلقة التي يقيم بداخلها أكثر من 6 أشخاص، مجتمعين للعمل أو التعليم. كما أن الزواج والجنازات والأحداث الرياضية تنظم بطريقة آمنة ومعفاة من قاعدة الـ6 بعدد محدد من الحضور بإذن المارشال المخصص لمنطقة.

وتفرض الحكومة البريطانية غرامة في البداية 100 جنيه إسترليني وعند التكرار 3200 ألف جنيه إسترليني. كما أن الحانات والمطاعم وغيرها من الأعمال المشابهة يجب أن تجمع بطريقة قانونية بيانات الضيوف لتساعد على تعقبهم حال تعرضهم للمرض.

دوريات رابطة الكرة الإنجليزية كانت على موعد لحضور عدد لا يزيد عن 1000 مشجع للمباريات بعد موافقة الحكومة البريطانية.

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في وقت سابق بداية عودة الجماهير للمدرجات في شهر أكتوبر المقبل قبل أن يُلغي خططه.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" البريطانية قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد سيجتمع مع رابطة الكرة الإنجليزية لمناقشة إمكانية حضور 12 ألف مشجع على شكل تجربة ضد كريستال بالاس في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري، لكن المباراة لم تتم بحضور جماهيري.

أندية أرسنال وليفربول وكريستال بالاس أعلنوا كذلك خططهم لعودة الجماهير مرة أخرى، أرسنال سيسمح لعدد بين 9 إلى 15 ألف مشجع في مباراة شيفيليد يونايتد في أكتوبر، ليفربول سيفتح أنفيلد أمام 12 ألف و500 مشجع ضد شيفيلد يونايتد في أكتوبر أيضا، وبالاس من 4-5 آلاف مشجع بداية من شهر أكتوبر المقبل.