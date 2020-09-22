دي بروين: نريد أن نقاتل ليفربول على اللقب مجددا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

يريد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن يواصل فريقه القتال على لقب الدوري الإنجليزي أمام ليفربول حامل اللقب حتى النهاية، مشددا على أن الفوز في المباراة الافتتاحية بالموسم الجديد أمر بالغ الأهمية.

وسجل اللاعب البلجيكي هدفا وصنع مثله في الفوز بنتيجة 3-1 على ولفرهامبتون في أول مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد أن نكون أفضل من الموسم الماضي، وأن نقاتل ليفربول على اللقب، هذا ما تدور حوله الرياضة".

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حصد سيتي لقب الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين، قبل أن يخسر اللقب لصالح ليفربول الموسم الماضي، بفارق 18 نقطة في الصدارة.

وتابع "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد بالفعل أمام وولفرهامبتون، رغم أننا تدربنا لمدة أسبوعين فقط، كان الأمر صعبا".

وأضاف "لقد كان وولفرهامبتون بمثابة حجر عثرة بالنسبة لنا، لذا فإن المجيء إلى هنا والقيام بهذا الأداء أمر جيد".

وأقيمت تلك المباراة في ختام الجولة الثانية إذ أن لقاء سيتي في الجولة الأولى تم تأجيله بعدما حصل على راحة إضافية جراء مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

سجل أهداف المباراة كل من دي بروين وفيل فودين وجابريل جيسوس في الدقائق 20 و32 و94، فيما قلص راؤول خيمينيز النتيجة بهدف في الدقيقة 78.

وأتم دي بروين "كنا نفتقد بعض اللاعبين، سنذهب لمباراة تلو الأخرى، الخميس أمامنا مباراة كأس رابطة المحترفين".

ويلعب سيتي حامل لقب كأس الرابطة في المواسم الثلاثة الأخيرة ضد بورنموث ضمن الدور الثالث يوم الخميس.

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