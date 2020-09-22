كلوب: مباراة أرسنال ستكون صعبة للغاية بسبب تألقه في الأشهر الأخيرة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 12:45

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - نابولي

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يواجه فريقه مباراة صعبة جدا حين يستضيف أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ستكون مباراة أرسنال صعبة للغاية لأسباب خاصة بهم، لأن من الواضح أن أرسنال يتألق منذ بضعة أشهر بالفعل".

وأضاف "لكن إذا تأقلمنا مع الطريقة التي نلعب بها وطورناها، سننجح في الفوز، لأن الطريقة التي نلعب بها ضمنت لنا النجاح كثيرا".

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وتابع "نحن لا نلعب من أجل أن نظهر للجميع أننا أفضل منهم وعليهم أن يحذرونا أو أي شيء آخر، هذا ليس نحن، لكنها ستكون مباراة صعبة حقا".

الفريقان يتواجدان في صدارة الدوري الإنجليزي بعد مباراتين، فقد انتصر أرسنال على فولام ووست هام يونايتد، فيما نجح ليفربول في إسقاط ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد ثم تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج.

وأكمل "ستكون مباراة تشيلسي خارج ملعبك على مدار الـ500 عام القادمة واحدة من أصعب المباريات التي يمكنك لعبها على الإطلاق".

وأتم كلوب "ستصبح أكثر صعوبة عندما تستقر كل الأمور لدى تشيلسي".

يورجن كلوب أرسنال ليفربول
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