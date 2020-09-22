جوارديولا: كل ما نحتاج إليه هو عودة الغائبين الـ7

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

سيدفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعدد من اللاعبين الشباب أمام بورنموث الخميس المقبل، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت فريقه.

ويبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب كأس رابطة المحترفين للعام الرابع على التوالي بمواجهة بورنموث على ملعب الاتحاد في الدور الثالث من البطولة.

وقال جوارديولا بعد الفوز على ولفرهامبتون في الدوري: "كل ما نحتاج إليه هو عودة اللاعبين الـ7 الغائبين".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "في مباراة بورنموث سندفع ببعض لاعبي الأكاديمية من أجل محاولة الحفاظ على طاقة اللاعبين للدوري".

وتأتي المباراة بعد ثلاثة أيام فقط من مباراة سيتي الافتتاحية في الدوري والتي فاز فيها على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، وقبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الأسبوع المقبل.

وتابع الإسباني"علينا أن نحاول الإيقاء على حيوية اللاعبين الذين لعبوا أمام وولفرهامبتون بقدر الإمكان".

وأكمل "سنرى كيف يتعافى اللاعبون، لقد فزنا بكأس الرابطة 3 مرات مؤخرا، ونريد الفوز مرة أخرى".

وغاب كل من بيرناردو سيلفا وأوليكسندر زينتشينكو عن الفوز على ولفرهامبتون بسبب مشاكل عضلية، فيما تغيب الظهير جواو كانسيلو بسبب إصابة في القدم، كما ابتعد إريك جارسيا بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن جرح في رأسه.

وأتم جوارديولا "معظمهم سيغيبون خلال الفترة المقبلة، مباراة ليدز يونايتد والاستراحة الدولية، ثم عودتهم للملاعب".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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