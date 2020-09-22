إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين بوتون.. ولدت كبيرا وأموت صغيرا

برهن مرة أخرى زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان على قدراته رغم سنه الكبيرة (38 عاما)، بتسجيل هدفي فوز ناديه على ضيفه بولونيا يوم الإثنين في الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

وأشاد إبراهيموفيتش بنفسه في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا بعد المباراة قائلا:"كدت أسجل هدفين آخرين. لو كنت في العشرين من عمري، لسجلت هدفين إضافيين، أنا مثل بنجامين بوتون (بطل فيلم The Curious Case of Benjamin Button)، ولدت كبيرا وأموت صغيرا".

واستمر السويدي "أحب تحمل المسؤولية. الضغط الأكبر يأتي من داخلي. لا أحب أحدا أن يتكلم عن سني، بل أن يكون الحُكم على الجميع بنفس المعيار، لا أريد أن تتم محاباتي لأن سني 38".

ورفع إبراهيموفيتش عدد أهدافه في الموسم الحالي إلى 3 بعدما سجل ضد شامروك روفرز الأيرلندي في تصفيات الدوري الأوروبي.

ولعب إبراهيموفيتش في النصف الثاني من الموسم الماضي مع ميلان، وبعد أداء طيب تعاقد معه الفريق الإيطالي لموسم إضافي.

وزاد عدد أهداف إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي إلى 134 في 238 مباراة، فالنجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان وأياكس ومانشستر يونايتد لعب في إيطاليا ليوفنتوس وإنتر ميلان.

وتوج إبراهيموفيتش بالدوري الإيطالي مرة مع ميلان و3 مرات مع إنتر.

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