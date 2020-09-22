فان دايك: ما قدمه فابينيو أمام تشيلسي يستحق الثناء

يؤمن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأن زميله فابينيو قدم مستويات ممتازة في مركز قلب الدفاع بلقاء تشيلسي.

واضطر يورجن كلوب للدفع بفابينيو في مركز قلب الدفاع بسبب إصابة الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز في المباراة التي أسقط فيها تشيلسي بهدفين دون مقابل.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أخبرت فابينيو أنه كان رائع، أن يمنع مهاجم قوي مثل فيرنر من التسجيل هو مجهود رائع يستحق الثناء".

وأضاف الهولندي "الكل يعلم مدرى روعة فابينيو، من الجيد تواجده نظراً للإصابات التي حدثت فجأة".

وعن صعوبة الفوز، أوضح "كل المباريات صعبة وقوية ويجب أن في كامل تركيزنا حتى نفوز".

في ظل سيطرة ليفربول على الكرة بالشوط الأول، هرب ساديو ماني وكان على وشك الانفراد بـ كيبا، لكن أندرياس كريستنسن طرحه أرضا ليمنحه الحكم إنذارا، ألغاه بعد العودة إلى VAR ومنحه بطاقة حمراء مباشرة قبل دقيقة من انتهاء الشوط الأول.

وأكمل فان دايك "الطرد كان في صالحنا بالتأكيد ولكننا لعبنا بقوة حتى قبل ذلك".

في الدقيقة 50، استغل ليفربول التفوق العددي، بعرضية من بوبي فيرمينو قابلها ساديو ماني بالرأس معلنا الهدف الأول.



























































وبعد 4 دقائق فقط، أنهى كيبا حارس تشيلسي الأمور بخطأ كارثي حيث مرر الكرة قرب قدم ماني، الذي قطعها وسجل الهدف الثاني.

وأتم فان دايك "الأداء كان جيدا رغم ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا ولكن من الجيد أن تم التصدي لها".

وسيطر ليفربول تماما على مجريات الأمور رغم مشاغبات تيمو فيرنر، التي لم تفلح إلا في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد خطأ من تياجو ألكانتارا.

ولكن جورجينيو تكفل بإنهاء الليلة السيئة لفرانك لامبارد والبلوز، بإهدار ركلة الجزاء، للمرة الأولى في تاريخه مع تشيلسي بفضل تألق أليسون.

في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، خيب تشيلسي آمال جمهوره ليس فقط على مستوى النتيجة، ولكن على مستوى الأداء، ضد ليفربول.

ليفربول بمشاركة محمد صلاح، فاز 2-0 ليحصد نقطته السادسة بعد فوزه 4-3 على ليدز يونايتد في الجولة الأولى، بفضل هدفين سجلهما ساديو ماني في الدقيقتين 50 و54.

أما تشيلسي، فتوقف رصيده عند 3 نقاط بعد فوزه على برايتون في الجولة الأولى 3-1.