صاحب هدف هولندا في مصر بمونديال 90: فان دايك كسول وغير مبال

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

وجه فيم كيفت مهاجم هولندا السابق نقدا لاذعا لمواطنه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول متهما إياه بالكسل والتعالي.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

وقال كيفت، صاحب هدف هولندا في شباك مصر بمونديال إيطاليا 1990، في حواره مع صحيفة De Telegraaf الهولندية:"ليس حاسما، يلعب مع هولندا وليفربول وكأنه النجم الأوحد، القائد العظيم".

واستمر كيفت المتوج بيورو 1988 "في نفس الوقت، كسول وغير مبال. يرتكب أخطاء ويهرب كثيرا من مواقف ينبغي عليه التعامل معها. لاعب مثله، لابد أن يكون في مقدمة المعركة".

أخبار متعلقة
صن: يونايتد تراجع عن ضم كالفرت-لوين مواعيد مباريات الثلاثاء 22 سبتمبر.. الزمالك يواجه طنطا ومانشستر يونايتد يلعب في الكأس ديوجو جوتا.. جناح كلوب المفضل كما تشير الإحصائيات خبر في الجول - الأهلي يرفض بيع أزارو لـ الاتفاق مقابل 400 ألف دولار

وأضاف "فان دايك أخذ وقتا طويلا ليصل إلى مستوى عالمي. استمر كذلك لموسمين، لكن لابد أن يواصل على نفس المنوال. البيئة المحيطة به تلعب دورا هاما في ذلك. لا حرج إذا شدد عليه مدربوه نوعا ما".

وتعرض فان دايك (29 عاما) للنقد بعد أخطائه أمام ليدز يونايتد في مباراة حسمها ليفربول بصعوبة بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق فان دايك مع ليفربول منذ انضمامه للفريق في يناير 2018 وفي العام الماضي جاء ثانيا لليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم.

اقرأ أيضا

مرتضى يكشف جديد ملف مدرب الزمالك

لماذا رفض المدرب كارينيو عرض الزمالك

فان دايك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - أبو جبل يعود لحراسة المرمى وكاسونجو أساسي أمام طنطا 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل طنطا – رضا عبد العال يدفع بخماسي وسط أمام الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - سيراميكا يحافظ على صدارة القاهرة.. وكراسي موسيقية في بحري 22 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي - عودة فتحي لمباراة نادي مصر وغياب الثلاثي الأساسي 49 دقيقة | الدوري المصري
لا جازيتا ديللو سبورت: بالوتيلي يقترب من جنوى 51 دقيقة | أوروبا
وكيله: ريال مدريد يجب أن يقبل الأرض التي يسير بيل عليها 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زد: نسعى لاكتشاف 20 محمد صلاح في مختلف الرياضات.. والفريق الأول دفعة للناشئين 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي ألمانيا: سامي خضيرة على رادار باريس سان جيرمان 53 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك