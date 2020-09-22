صاحب هدف هولندا في مصر بمونديال 90: فان دايك كسول وغير مبال

وجه فيم كيفت مهاجم هولندا السابق نقدا لاذعا لمواطنه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول متهما إياه بالكسل والتعالي.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول

وقال كيفت، صاحب هدف هولندا في شباك مصر بمونديال إيطاليا 1990، في حواره مع صحيفة De Telegraaf الهولندية:"ليس حاسما، يلعب مع هولندا وليفربول وكأنه النجم الأوحد، القائد العظيم".

واستمر كيفت المتوج بيورو 1988 "في نفس الوقت، كسول وغير مبال. يرتكب أخطاء ويهرب كثيرا من مواقف ينبغي عليه التعامل معها. لاعب مثله، لابد أن يكون في مقدمة المعركة".

وأضاف "فان دايك أخذ وقتا طويلا ليصل إلى مستوى عالمي. استمر كذلك لموسمين، لكن لابد أن يواصل على نفس المنوال. البيئة المحيطة به تلعب دورا هاما في ذلك. لا حرج إذا شدد عليه مدربوه نوعا ما".

وتعرض فان دايك (29 عاما) للنقد بعد أخطائه أمام ليدز يونايتد في مباراة حسمها ليفربول بصعوبة بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق فان دايك مع ليفربول منذ انضمامه للفريق في يناير 2018 وفي العام الماضي جاء ثانيا لليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم.

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