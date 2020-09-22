خبر في الجول - الأهلي يرفض بيع أزارو لـ الاتفاق مقابل 400 ألف دولار

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 10:03

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الاتفاق السعودي

علم FilGoal.com أن الأهلي رفض عرضا من الاتفاق السعودي لشراء المهاجم المغربي وليد أزارو مقابل 400 ألف دولار.

وكشف مصدر أن الأهلي رفض العرض لضعف المقابل المادي، فعقد إعارة أزارو للاتفاق في الموسم المنصرم كان يتضمن بند حق شراء مقابل مليون و100 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي طالب الاتفاق بسداد 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من إعارة مدتها نصف موسم للاعب البالغ عمره 24 عاما.

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ولم يرفض أزارو فكرة العودة للاتفاق رغم صدور قرار بمنع تعاقد فريق سعودي معه بعدما رفض إكمال الموسم الماضي من الدوري السعودي لنهايته.

لكن الاتفاق وعد اللاعب في حال تقدم المفاوضات مع الأهلي بتقديم التماس للاتحاد السعودي لكرة القدم لإلغاء القرار.

وشارك أزارو في 7 مباريات مع الاتفاق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يقرر بعد الأهلي موقفه بشأن أزارو، هل يستمر مع الفريق أم يرحل إلى ناد آخر.

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